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11.06.19 12:09

Количество пользователей 4G в Украине может вырасти до 50%, – Ericsson

Количество пользователей 4G в Украине может вырасти с 8% в текущем году до 50% в 2024-м при условии запуска необходимых телекоммуникационных технологий, сообщил эксперт Ericsson по стратегическим исследованиям Питер Йонссон.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Нынешнее количество подключений к 4G - не больше 8%, большинство использует 2G и 3G. До 2024 года, если будут оборудованы необходимые телекоммуникационные сети, то мы видим перспективы перехода на 3G - до 42% пользователей, на 4G - 50%", - сказал Йонссон в Киеве во вторник, представляя июньский Ericsson Mobility Report.

В то же время он уточнил, что компания не обладает достаточным количеством данных, чтобы сделать расчеты относительно перехода пользователей на 5G.

Согласно Ericsson Mobility Report, в целом в мире до 2024 года количество пользователей 4G ожидается на уровне 5 млрд, 5G - 1,9 млрд пользователей.

"Количество 5G в мире растет быстро, однако к 2024 году большинство пользователей будет использовать 4G", - отметил Йонссон.

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