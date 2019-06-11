В Польше опасаются отъезда 25% украинских рабочих в Германию

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

После открытия немецкого рынка труда с 2020 года, через четыре года Польша может потерять до 25% украинских трудовых мигрантов.

Эксперты отмечают, что опасаться оттока трудовых мигрантов пока не стоит, так как в Германии еще не утверждена законодательная процедура и есть противоречия относительно окончательной формы ее регулирования. Кроме того, в Польше считают, что масштаб оттока украинских рабочих будет в значительной степени зависеть от состояния экономики Германии.

По оценкам NBP, в Польше ежегодно работают в среднем около 800 000 украинцев. Приток рабочих из Украины в 2013-2017 годах способствовал увеличению темпов роста ВВП страны на 0,3-0,9 процентных пункта ежегодно.

"Наши исследования показывают, что в 2013-2017 годах иммиграция увеличила эффективное предложение рабочей силы примерно на 5%, и это повлияло на рост ВВП с 1,3 процентного пункта до 1,6-2,2 процентных пункта в год. Конечно, дело не в том, что общее предложение рабочей силы увеличилось только благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение безработицы и повышение профессиональной активности поляков. Тем не менее, от 0,3 до 0,9 процентного пункта к росту ВВП в год, обеспечил приток работников из Украины", - отметил Якуб Гровьец, советник департамента экономического анализа NBP.

Ранее сообщалось, что по данным отчета компании по трудоустройству в Польше Personnel Service, 75% украинских заробитчан получают в месяц более 2,5 тыс. злотых ($675 или 19 тыс. грн). Около 45% украинцев получают по 3 тыс. злотых с учетом налогов ($810, или 22,6 тыс. грн.). Лишь около 5% получают 1,5 тыс. злотых (около $315 или порядка 11,6 тыс. грн).

По данным немецкого онлайн-портала StepStone, в 2019 году средняя зарплата специалистов технических и рабочих профессий в Германии составляет 43 тысяч евро.

Напомним, что, по данным Госстата, в апреле средняя номинальная зарплата в Укране составляла 10 237 грн.