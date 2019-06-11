Только 7% предприятий Николаевщины оборудовали счетчики газа средствами дистанционной передачи данных

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Николаевгаз" сообщает БизнесЦензор.

Такое требование содержится в Кодексе газораспределительных систем с целью максимально точного контроля за объемами потребления газа.

Компания напоминает, что наличие приборов дистанционной передачи данных необходима для надлежащей организации суточного балансирования на внутреннем рынке природного газа, которое стартовало 1 марта 2019 года.

Соответствующее оборудование гарантирует автоматическое и точное поступления данных об объемах потребленного газа в АО "Николаевгаз" в ежедневном режиме. Отсутствие таких приборов значительно усложняет этот процесс.

"При отсутствии у некоторых предприятий средств дистанционной передачи данных нашим специалистам приходится собирать данные по телефону, через СМС или электронную почту, а потом заносить их в систему вручную. Это отнимает очень много времени и человеческого ресурса. Кроме того, возрастает риск допущения ошибок и неточностей, которые могут привести к искажению реальной картины объемов потребления газа и, как результат - наложение штрафных санкций на потребителей", - рассказывает технический директор АО "Николаевгаз" Сергей Мовчан.

"Николаевгаз" указывает, что установка приборов дистанционной передачи данных является очень важной. Это неоднократно подчеркивал и госрегулятор НКРЭКУ. Комиссией также была предоставлена предприятиям отсрочка до мая 2019 года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Кроме того, государство пошло навстречу тем потребителям, чьи коммерческие узлы учета имеют типоразмер G1,6-G6 (или те, что потребляют менее 10 тыс. куб. м в год), и отменило для них эту норму закона (Постановление НКРЭКУ №750 от 17.05.2019г).

"Однако пока из 1,4 тыс. потребителей газа - юридических лиц в Николаевской области, которые подпадают под требование Кодекса ГРС, 1,2 тыс. до сих пор не спешат с установкой необходимого оборудования", - сообщает компания.

"Николаевгаз" напоминает, что приобрести приборы дистанционной передачи данных юридические лица могут у любой фирмы по своему усмотрению. Но техническое задание и консультации по установке этих средств можно получить только у АО "Николаевгаз", обратившись в Центр обслуживания клиентов.

Всю информацию о процессе обустройства узлов учета газа средствами дистанционной передачи данных можно найти на официальном сайте компании в соответствующем разделе - Требования к дистанционной передачи данных.