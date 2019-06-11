БизнесЦензор

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11.06.19 08:30

Правоохранители ликвидировали конвертационный центр в Киевской области

Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Киевской области сообщает БизнесЦензор.

"Клиентами" конвертационного центра в основном были предприятия из Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой областей. С целью надлежащего функционирования деятельности конвертационного центра дельцами создано 48 фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц", - сообщает прокуратура.

Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.

"Во время проведения 18-ти санкционированных обысков в местах Днепр и Запорожье изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерную технику, банковские карты и огнестрельное оружие", - сообщает прокуратура.

Досудебное расследование продолжается.

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