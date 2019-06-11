Правоохранители ликвидировали конвертационный центр в Киевской области

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Киевской области сообщает БизнесЦензор.

"Клиентами" конвертационного центра в основном были предприятия из Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой областей. С целью надлежащего функционирования деятельности конвертационного центра дельцами создано 48 фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц", - сообщает прокуратура.

Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.

"Во время проведения 18-ти санкционированных обысков в местах Днепр и Запорожье изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерную технику, банковские карты и огнестрельное оружие", - сообщает прокуратура.

Досудебное расследование продолжается.