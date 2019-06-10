Кабмин опубликовал постановление об отделении ГТС по модели ownership unbundling

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Документ, опубликованный на сайте правительства, вносит изменения в постановление Кабмина от 1 июля 2016 года №496, которое регламентирует условия анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

В частности, документ устанавливает, что проект акта о передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению ПАО "Магистральные газопроводы Украины" должен предусматривать безусловный возврат полномочий по управлению Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.

До 20 июня текущего года соответствующий проект акта должен быть разработан.

Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу "Магистральных газопроводов Украины", что OU-модель предусматривает подачу заявки на сертификацию оператора, подписание транзитного соглашения, получение имущества, необходимого для осуществления транспортирования газа МГУ, и не требует дополнительных законодательных изменений.

Согласно заявлению компании, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разработать детальный план действий, а также скоординировать действия с Европейской комиссией, секретариатом Энергетического сообщества, Всемирным банком и другими международными партнерами.

"Прилагаем усилия для надлежащего выполнения данного решения с нашей стороны и надеемся на сотрудничество со всеми участниками процесса", – заявили в компании.

Перед заседанием Кабмина какие-либо проекты относительно анбандлинга отсутствовали в повестке дня, опубликованной на правительственном портале.

Ранее Гройсман призвал НАК "Нафтогаз Украины" принять решения, необходимые для завершения процесса отделения газотранспортного бизнеса по модели OU. По его мнению, она является наиболее приемлемой и единственной, которая может быть реализована до конца 2019 года.

В свою очередь НАК является сторонником анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), обеспечивающей защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU не требует приватизации ГТС Украины.

Всемирный банк в конце мая заявил, что поддерживает модель разделения НАК "Нафтогаз Украины" по принципу ownership unbundling и ожидает публикации соответствующего постановления, в котором должен быть зафиксирован возврат "Нафтогазом" МГУ в управление Минэнергоугля для осуществления полноценного анбандлинга.

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