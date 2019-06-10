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10.06.19 19:57

Остров под Киевом за 433 миллиона вернули в госсобственность

Суд принял решение вернуть в собственность государства остров стоимостью 433 млн грн, который расположен на реке Козинка (Обуховский район, Киевская область).

Остров под Киевом за 433 миллиона вернули в госсобственность

Об этом сообщает прокуратура Киевской области, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, остров площадью 32 гектара в 2008 году передали в частную собственность 16 гражданам для ведения сельского хозяйства. Однако, согласно законодательству остров является объектом водного фонда, поэтому его территория не может передаваться в частную собственность.

Прокуратура подала иск в Обуховский районный суд о признании недействительными акты на право собственности.

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым иск был удовлетворен - земля истребована в пользу государства.

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