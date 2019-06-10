"Укрзализныця" закупит российские запчасти на 85 миллионов по цене вдвое дороже украинских

Об этом пишет "Залізниця без корупції", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Всего планируется заключить 22 договора на закупку комплектующих воздухораспределителя вагонного №483.

Во всех 22 тендерах единственным конкурентом победителя было ООО "Глория-Трейд". Оба участника предлагали продукцию производства российского АО "МТЗ "Трансмаш".

Также "Техноэкотрейдинг" и "Глория-Трейд" предоставили аналогичный пакет документов и письма о том, что они являются эксклюзивными представителями российского "МТЗ "Трансмаш" на тендерах "Укрзализныци".

При этом фирмы не предпринимали попыток торговаться на тендерах и "Глория-Трейд" уступила без торгов во всех 22 аукционах.

В прошлом году попасть на рынок поставок "Укрзализныци" неоднократно пыталось предприятие "Укроборонпрома" ГП "Харьковский механический завод "ФЭД". Оно является украинским производителем вагонных воздухораспределителей.

"Харьковский механический завод "ФЭД" в конце 2018 года предлагал воздухораспределители по цене 16 180 грн с НДС, что вдвое дешевле, чем по предварительным контрактам "Укрзализныци".

При этом оба тендера на 7 млн грн, которые в прошлом году выиграл государственный "Харьковский механический завод "ФЭД", так и не завершились подписанием договора. Официальной причиной стало то, что тендеры завершались в конце года, а железная дорога не захотела продлевать срок выполнения договора на следующий год, хотя делает это по большинству процедур закупок.

Еще в пяти тендерах на общую сумму 35 млн грн, где принимал участие "Харьковский механический завод "ФЭД", тендерный комитет железной дороги дисквалифицировал участников и торги не состоялись.

Таким образом все попытки производителя концерна "Укроборонпром" выйти на закупки "Укрзализныци" завершились безрезультатно.

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Как отмечает издание, сейчас железная дорога снова пытается купить российские воздухораспределители по тендерам с явными признаками заговора участников.

Так, победитель тендеров ООО "Техноэкотрейдинг" получил контрактов "Укрзализныци" на 700 млн грн. Фирма зарегистрирована в дачном массиве пригорода Киева по улице Лесозащитной 11Б. В своих справках "Техноэкотрейдинг" отмечало, что имеет только два работника, предприятие является фигурантом ряда уголовных дел.

Фирма закрепилась в тендерах на поставку запчастей к железнодорожной технике после обысков у предыдущих поставщиков с признаками фиктивных предприятий - ООО "Технорейлгруп" и ООО "Украинская машиностроительная техника".

Сейчас рынок поставки запчастей к грузовым вагонам также делят ООО "Рокадатрейд", которое записано на тренера по вольной борьбе. А также фирмы-"прокладки" ООО "Стар Пак Групп", ООО "Вис Групп Плюс" и ООО "Мантикора", которые заключили с "Укрзализныцей" контрактов на 1,3 млрд грн.

Формальный конкурент "Техноэкотрейдинга" на тендерах - ООО "Глория-Трейд", зарегистрированная на Валерия Щербину по адресу массовой регистрации в г. Вишгород.

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