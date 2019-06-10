СНБО может рассекретить оборонный заказ на 2020 год, – Кривонос

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО, глава межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортному контролю Сергей Кривонос, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, со следующего года секретность (с ГОЗ) будет снята", – сказал глава межведомственной комиссии.

По словам Кривоноса, снятие грифа "Секретно" с действующего ГОЗ (на 2017-2019 годы) "не имеет смысла".

"А на следующий – реально", – сказал замсекретаря СНБО.

Кривонос также уточнил, что данные планы уже проговаривались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, в частности, США.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 12 марта подписал указ о назначении первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) полковника Сергея Кривоноса, занимавшего до этого должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Кривонос также возглавил межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Напомним, решением прошедшего 6 марта заседания СНБО по вопросам реформирования ОПК, закрепленного указом президента N79/2019 от 15 марта, Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок, в том числе, подготовку и подачу в Верховную Раду предусматривающего повышение прозрачности оборонных госзакупок законопроекта о внесении изменений в действующий закон Украины "О государственном оборонном заказе".

Украина с 2017 года перешла на трехлетнюю систему формирования и исполнения ГОЗ. Согласно оценкам Минэкономразвития, объем ГОЗ на 2019 год оценивается в около 25 млрд грн.

В 2018 году, по данным ведомства, в рамках ГОЗ на закупку, ремонт и модернизацию вооружения и военной техники, оборонные НИОКР, развитие оборонных производственных мощностей из госбюджета было выделено около 21 млрд грн.

По данным военного украинского ведомства, в структуре исполнителей ГОЗ в последние годы более 50% составляют частные оборонные компании.

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