"Укринтерэнерго" не сможет выполнять обязанности поставщика последней надежды в новом рынке электроэнергии. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме ГПВД "Укринтерэнерго" в Минэнергоугля и Нацкомиссию регулирующую рынок электроэнергии (НКРЭКУ), которое есть в распоряжении БизнесЦензор.

"Укринтерэнерго" сообщает о возникновении обстоятельств, которые делают невозможным исполнение поставщиком "последней надежды" (ПОН, постачальник останньої надії) своих функций с 1 июля 2019 года.

Среди причин названы:

Потеря платежеспособности из-за ареста средств и другого имущества ГПВД "Укринтерэнерго", который может произойти в ближайшее время по инициативе кредиторов. Смена условий покупки электроэнергии для поставки потребителям ПОН с 1 июля 2019 года.

Как известно, с 1 июля 2019 года должна заработать новая модель рынка электроэнергии, прописанная в законе "О рынке электроэнергии", принятом Верховной радой в апреле 2017 года.

По информации "Укринтерэнерго", по состоянию на 3 июня 2019 года, задолженность потребителей перед ПОН составила 1056,21 млн грн. При этом, просроченные финансовые обязательства "Укринтерэнерго" на эту же дату составили 894,37 млн грн.

Все средства, которые поступают ПОН от потребителей, согласно постановлению НКРЭКУ №113 от 30 января 2019 года, автоматически перечисляются оптовому поставщику электроэнергии – ГП "Энергорынок".

Из-за задолженности перед оптовым поставщиком, с февраля 2019 года НЭК "Укрэнерго" не допускает "Укринтерэнерго" к участию в аукционах на пропускную способность для экспорта электроэнергии.

8 операторов систем распределения (облэнерго) подали в иски в суд на "Укринтерэнерго" с целью взыскать долги в размере 28,29 млн грн.

Государственная фискальная служба требует взыскать с "Укринтерэнерго" долги по налоговым платежам в размере 309,48 млн грн.

С 1 июля 2019 года, когда вступят в силу новые условия функционирования рынка электроэнергии, "Укринтерэнерго" не сможет выполнять свои обязательства, так как из-за отсутствия средств компания не сможет закупать электроэнергию для своих потребителей на рынке, как это предусматривает закон.

Напомним, ПОН обязан поставлять электроэнергию тем потребителям, которые не нашли себе другого поставщика. Согласно закону, эта электроэнергия продается дороже рыночной цены. В то же время, если потребитель ПОН в течение трех месяцев не оплачивает электроэнергию, ПОН обязан отключить его от снабжения.

Потребителями ПОН, в основном, стали государственные угледобывающие предприятия и коммунальные водоканалы, которые являются крупнейшими должниками за потребленную электроэнергию.

Напомним, распоряжением Кабмина №1023 от 12 декабря 2018 года на "Укринтерэнерго" были возложены функции поставщика последней надежды.