Суд отказался взыскать $39 миллионов долга ЗАлКа по иску компании Дерипаски

Как сообщили в прокуратуре области, находящаяся под санкциями компания пыталась через суд взыскать свыше $39 млн с общества, доля государственного имущества в уставном фонде которого превышает 68%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тем самым органы прокуратуры защитили государственные интересы, направленные на предотвращение незаконного выведения капитала за пределы Украины. Как следствие, благодаря вмешательству прокуратуры Запорожской области решением Хозяйственного суда Запорожской области от 7 июня отказано в удовлетворении иска о взыскании $39 млн", – заявили в прокуратуры.

При этом в ведомстве не называют фигурантов дела.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что кипрская компания Judson Trading Limited судится с ПАО "ЗАлК" по поводу возврата привлеченного предприятием в 2009 году кредита и задолженности по нему на общую сумму $39,15 млн (835,14 млн грн).

Согласно материалам дела, Judson Trading Ltd. обратилась с иском о взыскании с ЗАлКа более $39,1 млн в Хозяйственный суд Запорожской области, который 22 июня 2015 года принял иск к рассмотрению и возбудил производство по делу. Прокуратура Запорожской области заявила о вступлении прокурора в данное судебное дело.

В свою очередь Служба безопасности Украины (СБУ) в сентябре 2018 года инициировала применение Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) экономических санкций в отношении ОК "РусАл", Judson Trading Limited и ряда иностранных граждан, причастных к уничтожению ЗАлКа.

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Напоним, ЗАлК в 2009 году подписал с Judson Trading Ltd. соглашение об открытии предприятию кредитной линии в размере $31,5 млн (239,77 млн грн на тот момент) сроком на один год под 6,5% годовых. Решение о привлечении займа с целью пополнения оборотных средств принял тогдашний гендиректор комбината. Активы комбината в залог не передавались.

До этого ЗАлК в конце 2004 года привлекал кредит Judson Trading Ltd. на три года на сумму $40 млн.

ЗАлК по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 3,53 млн грн, тогда как завершил 2017 год с чистым убытком 279,49 млн грн. Непогашенный убыток к концу прошлого года составил 7,01 млрд грн.

ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2018 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,5363% акций.

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