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10.06.19 20:37

"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда на праздники в июне

Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни, когда будет отмечаться праздник Троицы и День Конституции Украины.

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В частности, дополнительные поезда отправятся во Львов, Днепр, Сумы и Харьков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

Так, уже можно приобрести билеты на следующие дополнительные поезда:

Кроме того, поезду №779/780 Сумы - Киев продлен маршрут следования в Винницу и назначены дополнительные рейсы на 14, 17, 28 июня и 1 июля.

Как сообщалось, для пассажиров также доступны билеты на 26 дополнительных летних поезда, курсирующих из крупных городов к самым популярным местам отдыха.

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