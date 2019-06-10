Зеленский предложил перенести запуск нового рынка электроэнергии на год

Об этом сообщил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус в Facebook, передает БизнесЦензор.

"К сожалению, за два года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка в год. А вместе с тем разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки соответствующих изменений", – написал Герус.

Также был внесен законопроект №10375 – об изменениях в закон "Об альтернативных источниках энергии".

"Предлагается восстановить "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт. Обнуление таких тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, является очень несправедливым. Но такой закон, к сожалению, был принят и подписан предыдущим президентом Порошенко. Поэтому сейчас президент Зеленский инициирует, чтобы парламент исправил такую ошибку и восстановил справедливость. "Зеленые" тарифы должны быть прежде всего не для олигархов, а для обычных украинцев, которые будут образовывать средний класс и уменьшать роль энергетических монополий", – добавил Герус.

Оба проекта закона обозначены как неотложные.

Как сообщалось, 7 июня Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила о невозможности выполнить в установленный срок принятое правительством постановление о возложении спецобязательств (PSO) по поставке электроэнергии для населения для запуска нового рынка с 1 июля.

Среди рисков принятого Кабмином документа НКРЭКУ указывает возникновение дополнительной нагрузки на промышленность и бюджет в сумме около 37 млрд грн в год, а также невозможность реализовать положения документа раньше 1 октября.

При этом, по мнению Нацкомиссии, принятые правительством решения угрожают банкротством и ликвидацией поставщиков электроэнергии населению и финансовой стабильности операторов системы передачи и распределения электроэнергии при отсутствии полномочий НКРЭКУ определить порядок компенсации за такие поставки.

Кабинет министров на заседании в среду, 5 июня, принял решение о запуске рынка электроэнергии с 1 июля, возложив публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго".

Напомним, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко направила 3 июня письмо в Кабинет министров, в котором заявила, что применение утвержденного правительством порядка компенсации разницы между ценой э/э для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50%, во избежание коллапса рынка порядок должен быть изменен.

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