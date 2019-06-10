ГосЧС не обнаружила загрязнения воды возле Белой Церкви из-за попадания химикатов в реку Рось

Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГосЧС Александр Лещенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах города Белая Церковь не превышают показатели, определении Государственными санитарными нормами и правилами "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком" ДСАНПИН 2.2.4-171 10, утвержденного Министерством здравоохранения", – заявил Лещенко.

Представитель ГосЧС уточнил, что отобранные пробы направлены для более детального анализа в Государственное предприятие "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Академика Л.И. Медведя МОЗ Украины".

"Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы сегодня до конца суток. Ситуация находится на постоянном контроле ГосЧС, Минздрава, Госпродпотребслужбы и Винницкой, Черкасской и Киевской областных государственных администраций", – добавил Лещенко.

В свою очередь, директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий подчеркнул, что в реке Рось, за счет разбавления и из-за многокилометрового расстояния в целом оказалось не более 10 литров ядовитых веществ, ведь опасные химикаты сначала попали в воду реки Фосы.

"Кроме того, с 5 по 10 июня в реку Рось выпало большое количество осадков, поэтому опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует", – подчеркнул Осадчий.

Представители Госпродпотребслужбы сообщили, что пестициды, которые были обнаружены на месте происшествия, относятся к 3 классу токсичности. Данные препараты преимущественно используются для борьбы с сорняками и болезнями в посевах зерновых культур.

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Как сообщалось, 9 июня возле с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter, который перевозил средства защиты растений, перевернулся на берегу притоки реки Рось и загорелся. Огнем повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержимое которых (около 800 л) попало в пруд с последующей утечкой в ​​реку Рось.

9 и 10 июня по итогу заседаний комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Белая Церкви и Киевской облгосадминистрации приняты решения временно прекратить централизованное водоснабжение города Белая Церковь, населенных пунктов Узин и Фурсы из бассейна реки Рось.

По данным ведомства, населения обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов. Рекомендовано временно воздержаться от купания, рыбалки, поение скота в реке.

По данным Госпродпотребслужбы , из 12 пестицидов, которые были обнаружены на месте происшествия, 8 – гербициды, 3 – фунгициды, 1 регулятор роста растений. Все препараты относятся к 3 классу токсичности. Данные препараты преимущественно используются для борьбы с сорняками и болезнями в посевах зерновых культур.

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