БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
10.06.19 17:30

Черноморский банк торговли и развития проведет ежегодное собрание в Украине

"Черноморский банк торговли и развития" (ЧБТР) намерен провести в Одессе ежегодное собрание в 2020 году.

Черноморский банк торговли и развития проведет ежегодное собрание в Украине

Кабинет министров поддержал эту инициативу в протокольном решении на заседании на минувшей неделе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сопроводительным документа к проекту решения, доля Украины в акционерном капитале ЧБТР составляет 13,5%.

Международный банк развития ЧБТР создан в 1998 году Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной для содействия экономическому развитию стран-членов и региональному сотрудничеству.

ЧБТР предоставляет коммерческие кредиты частным предприятиям для финансирования проектов в сфере альтернативной энергетики, инфраструктуры и транспорта.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100