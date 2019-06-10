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10.06.19 17:08

Allseeds удвоила перевалку растительных масел на терминале в порту "Пивденный"

Allseeds, один из крупнейших производителей и экспортеров растительных масел в Украине, увеличил перевалку растительных масел в 2018/19 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) до 575 тыс. тонн, что почти вдвое больше, чем в 2017/2018 МГ.

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Об этом говорится в сообщении группы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В апреле-мае отгрузки масел в порту "Пивденный" достигли 100 тыс. тонн в месяц.

Как сообщалось, Allseeds нарастила мощности по хранению растительных масел на терминале в порту "Пивденный" в 2,4 раза, до 100 тыс. тонн.

Allseeds Group основана в 2010 году. В июле 2015 года группа ввела в эксплуатацию маслоэкстракционный завод в порту "Пивденный" (Одесская область) мощностью переработки 2,4 тыс. тонн семян подсолнечника в сутки (или 1,8 тыс. тонн рапса, или 1,5 тыс. тонн сои).

В начале июня 2017 года Allseeds приступила к строительству второй очереди мультифункционального, ориентированного на переработку сои, маслозавода мощностью переработки 5 тыс. тонн в сутки в порту "Пивденный", рассчитывая завершить его в течение трех лет.

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