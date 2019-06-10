"Русал" Дерипаски готовится вернуться на мировые долговые рынки после отмены санкций США

Об этом директор по стратегии и финансовым рынкам компании Олег Мухамедшин заявил в интервью Reuters, передает БизнесЦензор.

По словам топ-менеджера, компания уже в ближайшее время хочет предложить рынку рублевые облигации, начав с 10 млрд рублей. В конце апреля "Русал" уже разместил рублевый выпуск 10-летних облигаций на 15 млрд рублей с доходностью 9% и при начальном предложении 10 млрд рублей.

"Ликвидность хорошая, спрос есть на рынке, будем продолжать... Кроме этого, мы возвращаемся на китайский рынок. Сейчас ведем активную работу с китайскими рейтинговыми агентствами по возобновлению кредитных рейтингов, и как только получим рейтинги, будем возвращаться на рынок панда-облигаций", – сказал Муахмедшин.

По словам представителя компании, у банков после снятия санкций также возобновился интерес к "Русалу". Чистый долг компании составляет около $7,6 млрд.

"Мы видим, что все основные банки к нам активно возвращаются с предложением различных инструментов. Мы все это анализируем, и при необходимости воспользуемся этими возможностями", – сказал Мухамедшин.

Компания также надеется до конца года привлечь проектное финансирование в размере 60 млрд рублей от синдиката российских госбанков для своего крупнейшего проекта – достройки Тайшетского алюминиевого завода, добавил он.

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Как сообщалось, в конце января Минфин США исключил "РусАл" из санкционного списка,оставив в нем основателя компании Олега Дерипаску, которому в рамках сделки пришлось отказаться от контроля в En+, основном акционере "РусАла".

Российский миллиардер Олег Дерипаска 15 марта обратился в федеральный окружной суд США в Вашингтоне с требованием снять с него финансовые санкции министерства финансов США.

Напомним, санкции против Олега Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля 2018 года. В Минфине США позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если тот откажется от контроля над компаниями.

В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal, после чего менеджмент компании длительное время согласовывал план выведения ее из-под действия санкций с Минфином США.

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