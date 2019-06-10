Новые требования к качеству строительства дорог вступят в силу с 1 сентября, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

В частности, введена рекомендательная требование – применять модифицированные битумы при укладке асфальтобетонного покрытия на большинстве трасс. Это дороги I-II категорий, а также других категорий международного и национального значения.

Как отмечается, такие изменения позволят до 20% повысить срок службы дорог с асфальтобетонным покрытием, улучшить их прочность и надежность в целом.

"Внедряем требования, чтобы новые украинские дороги из асфальтобетона строились качественнее и надежнее. Рекомендуемая норма – проектировать трассы с применением модифицированных битумов при заключении двух верхних слоев дорожного покрытия. Это позволит сделать дороги более прочными, долговечными и устойчивыми к перепадам температур, что для Украины является очень актуальным. Если сегодня средний срок службы дорог составляет около 10 лет, то благодаря этим изменениям они прослужат еще на 2-3 года больше. При том, что устройство такого более эффективного покрытия на дорогах обойдется до 10% дороже", – сказал Парцхаладзе.

Согласно изменениям в ГСН, при разработке проектной документации на строительство автомобильных дорог I-II категории и автомобильных дорог других категорий международного и национального значения, при варианте нежестких дорожных одежд, рекомендуется предусматривать дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на битумах, модифицированных полимерами или комплексом добавок, а верхнего слоя основания дорожной одежды – из асфальтобетона на модифицированных битумах.

Благодаря своим физическим свойствам они не подвергают разрушению дорожное покрытие под воздействием различных температур, характеризуются высокой тепло- и морозостойкостью, а также эластичностью.

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