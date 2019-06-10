Scatec Solar передала голландскому банку 40% в проекте СЭС на Черкасчине

Как сообщает пресс-служба компании, общая стоимость проекта оценивается в 35 миллионов евро, передает БизнесЦензор.

На 70% проект финансируется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), остальные средства выделил FMO.

Scatec Solar сохранит 60% акций в проекте. Компания также является поставщиком услуг по проектированию, закупкам и строительству (EPC) и будет оказывать услуги по его эксплуатации и обслуживанию, а также управлению активами.

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Как сообщалось, норвежская Scatec Solar в 2018 году учредила и приобрела около десятка компаний в Украине для осуществления проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС).

В частности, в начале текущего года начато строительство СЭС "Камянка" на 30 МВт в Черкасской области. С этой целью Scatec Solar приобрела 100% ООО "Чиста Энергия 2011", которое осуществляет строительство. Как ожидается, станция начнет работать в конце года.

Портфель проектов СЭС, находящихся в управлении Scatec Solar, по состоянию на конец 2018 года составлял 584 МВт. Валовый доход компании в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос более чем втрое – с 175 млн евро до 490 млн евро, тогда как EBITDA увеличилась всего на 17% – с 82 млн евро до 100 млн евро. Компания отмечает существенное снижение маржинальности EBITDA – с 47% в 2017 году до 20% в 2018 году.

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