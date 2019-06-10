Киев вошел в ТОП-15 городов в мире по пробкам на дорогах

Об этом говорится в исследовании Traffic Index от поставщика устройств GPS-навигации, передает БизнесЦензор.

По подсчетам составителей рейтинга, в 2018 году показатель для столицы Украины вырос на 2%. Таким образом, жители Киева тратили в пробках на 46% времени больше, чем занимало бы преодоление того же растояния по свободной дороге.

Самыми загруженными стали дороги Мумбаи (Индия) и Боготы (Колумбия), где время в дороге занимало соответственно на 65% и 63% больше, чем без пробок.

Индекс трафика TomTom предоставляет данные об уровнях загруженности в 403 городах в 56 странах на 6 континентах.

Статистика индекса TomTom Traffic рассчитывается на основе анонимных данных GPS, собранных с помощью навигационных устройств, встроенных в приборную панель и смартфонов.

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