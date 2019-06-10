БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
10.06.19 15:13

Пунктуальность иностранных авиакомпаний в мае упала до 82,8%. ИНФОГРАФИКА

Пунктуальность иностранных авиакомпаний в мае 2019 года снизилась до 82,8% (с 85,4% в апреле этого года). Общее количество выполненных рейсов составило 3,198 тыс.

самолет

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры Украины, передает БизнесЦензор.

В мае рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Qatar Airlines, Czech Airlines, Alitalia, Vueling, Aegean Airlines, Iraqi Airlines и Bulgaria Air, выполнившие от трех до 62 рейсов за месяц.

Среди "бюджетников" в мае наилучшие показатели по пунктуальности у Pegasus Airlines - 92,2% при 116 рейсах. На втором месте - ирландская Ryanair с пунктуальностью в 86,8% при 272 рейсах. У венгерской Wizz Air этот показатель составил 84% при 582 рейсах - третье место среди лоукостеров.

Пунктуальность иностранных авиакомпаний в мае упала до 82,8% 01

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100