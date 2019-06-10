За нарушения в сфере наличных операций с начала года начислено 194 миллиона штрафов, – ГФС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передает БизнесЦензор.

За этот период установлено 1,1 тыс. случаи неприменения регистраторов расчетных операций, за что доначислено 4,2 млн грн. штрафных санкций, а также более 1 тыс. случаев продажи неучтенного товара, применено 194,2 млн грн штрафов.

Осуществляются проверки точек розничной продажи товаров (киосков), реализующих табачные изделия. По результатам проверок основная часть нарушений касалась неоприходования полученной наличности. В ходе проверок проводились хронометражи, во время которых выручка увеличились в несколько раз.

Инициировать проверку недобросовестных продавцов товаров могут и сами граждане. Для этого ГФС ввела электронный сервис "Поиск фискального чека" , который функционирует в открытой части Электронного кабинета. С его помощью покупатели товаров (потребители услуг) могут проверить достоверность полученного фискального чека и установить факт наличия (отсутствия) в базе данных ГФС.

Если чек не найден, то это означает, что субъект хозяйствования, которому принадлежит РРО, не передал электронную копию фискального чека в ГФС, что свидетельствует о несоблюдении им требований законодательства. В таком случае или в случае установления несоответствия реквизитов полученного чека реквизитам чека, отраженного в Электронном кабинете, покупателям (потребителям) необходимо отправить в фискальную службу письменное обращение с добавлением копий полученных фискальных чеков для проведения соответствующих контрольно-проверочных мероприятий.

Кроме того, при осуществлении анализа хозяйственных операций органами ГФС, в частности, используется информация Системы хранения и сбора данных регистраторов расчетных операций, куда в электронном виде поступает информация от РРО обо всех проведенных расчетных операциях.

Указанная информация сравнивается с объемами задекларированных обязательств по НДС, налогу на прибыль, акцизному налогу с розничных продаж информации НБУ. По результатам анализа устанавливаются риски возможного занижения задекларированных налоговых обязательств и неуплаты налогов.

Так, ГФС отобрала для первоочередного анализа и организации проверок около 14 тыс. субъектов хозяйствования, которые осуществляют продажу подакцизных товаров, однако их выручка меньше, чем текущие расходы (заработная плата, коммунальные услуги, плата за лицензии).

Однако сейчас, согласно действующему законодательству, действуют незначительные штрафные санкции за нарушение законодательства о применении регистраторов расчетных операций.

Так, на сегодня к субъектам хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции за товары (услуги) без применения РРО применяется штрафная (финансовая) санкция в сумме лишь 1 грн (при установлении нарушения – впервые в ходе проверки в течение календарного года) и 100% стоимости проданных с нарушениями товаров (услуг), за каждое следующее совершенное нарушение.

Такие штрафные санкции, по мнению специалистов ГФС, не стимулируют субъектов хозяйствования к выполнению требований законодательства по вопросам применения РРО.

В то же время, ГФС вносила предложения по увеличению ответственности субъектов хозяйствования за непроведение расчетных операций через РРО (не применение РРО), в частности, предлагалось введение штрафных санкций в размере:

200% стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг), но не менее 50 необлагаемых минимумов доходов граждан – за нарушение, совершенное впервые;

500% стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг), но не менее 100 необлагаемых минимумов доходов граждан – за каждое следующее нарушение.

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