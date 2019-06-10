Ferrexpo Жеваго утвердила выплату рекордных дивидендов

Об этом сообщается в информации компании о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров, состоявшегося 7 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе собрания за финальные дивиденды в размере по $0,06 на акцию проголосовали акционеры, владеющие 99,73% акций, без учета воздержавшихся.

На собрании рассматривался отчет по итогам работы в 2018 году, при этом за его одобрение проголосовало 66,69% акционеров, против – 33,31%.

В совет директоров Ferrexpo на новый срок переизбраны Стивен Лукас, Виталий Лисовенко, Кристофер Маве и Константин Жеваго, избран Лучио Дженовезе.

В объявлении компании отмечается, что все резолюции на собрании были проголосованы путем опроса и были приняты.

Читайте также: Акции Ferrexpo Жеваго рухнули на 28% из-за подозрений в отмывании денег (обновлено)

Как сообщалось, в годовом отчете компании на Лондонской фондовой бирже совет директоров Ferrexpo предложил акционерам утвердить рекордные дивиденды по итогам работы в 2018 году – $0,231 за акцию, что на 40% превышает уровень дивидендов за 2017 год ($0,165 за акцию).

В рамках этого предложения финальные специальные и обычные дивиденды предлагались в размере по $0,06 на акцию, тогда как год назад они составляли соответственно $0,06 и $0,03 за акцию.

В документе уточнялось, что в случае утверждения этого предложения всего на выплату дивидендов за 2018 год будет направлено $135 млн по сравнению с $97 млн по итогам 2017 года.

Согласно отчету, такое повышение дивидендов отражает долгосрочные структурные факторы, лежащие в основе спроса на окатыши, и стабильную генерацию денежных средств группой.

Ferrexpo в 2018 года сократила чистую прибыль на 15% – до $335,22 млн, увеличив выручку на 6,4% – до $1,27 млрд.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram