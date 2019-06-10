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10.06.19 14:18

Fitch подтвердил кредитные рейтинги Днепра

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило городу Днепр долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "В-", прогноз по рейтингу "стабильный".

Fitch подтвердил кредитные рейтинги Днепра

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Муниципалитету также подтвержден краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "В" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "AA-(ukr)" со "стабильным" прогнозом, указывается релизе.

Как отмечает агентство, рейтинги города по-прежнему сдерживаются суверенным рейтингом Украины ("В"/ прогноз – "стабильный").

"Fitch оценивает кредитоспособность Днепра на самостоятельной основе на уровне "bb-", исходя из сочетания оценки риск-профиля как уязвимого и оценки устойчивости к долговой нагрузке на уровне "aaa", – отмечается в сообщении Fitch.

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