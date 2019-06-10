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10.06.19 13:34

Зеленский назначил делегацию для работы в группе государств Совета Европы против коррупции

Президент Владимир Зеленский сформировал состав делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

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Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №354/2019 от 10 июня обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, делегацию возглавит член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Михаил Буроменский.

В состав делегации также вошли заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка и эксперт общественной организации "Центр противодействия коррупции" Анастасия Красносельская (по согласию).

Документом также признан утратившим силу указ президента №468 от 17 октября 2016 года "О делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO)".

Как сообщалось, член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Михаил Буроменский возглавляет делегацию Украины в Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) с 2016 года.

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