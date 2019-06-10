Шахтеры "Львовугля" перекрыли дорогу Львов - Червоноград

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

На сегодня за март горнякам выплатили 73% заработка.

Перекрытия не является полным, шахтеры каждые минут пропускают транспорт, также беспрепятственно проезжают те автомобили, в которых есть дети или больные люди.

"Долги по зарплате растут и растут. Мы не имеем, чем платить за коммунальные услуги. Не понимаем, что вообще происходит на шахтах. От должности отстранили генерального директора, это расцениваем как рейдерство. Ничего не изменилось со дня приезда на шахту "Лесная" президента Владимира Зеленского", - говорит горняк Олег Стельмах.

Сегодня на всех 6 шахтах ГП "Львовуголь" прекращена добыча угля, поскольку все склады загружены и сбыта нет.

"В течение двух недель новая власть должна разобраться с ситуацией на шахте. До сих пор нет сдвигов. Мы не знаем, мы нужны или нет. Сейчас только поддерживаем жизнедеятельность шахт", - говорит участник протеста Владимир Вовк.

29 мая на шахте "Лесная" погибли двое горняков. После этого рудник посетил новоизбранный президент Владимир Зеленский, который выслушал заявления горняков о проблемах угольной отрасли.

31 мая состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, но, по словам шахтеров, им неизвестно, какое решение было принято.