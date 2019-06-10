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10.06.19 11:56

В реку Рось попали 800 литров химикатов. ФОТО

Около 800 литров гербицидов и стимуляторов роста для сельхозрастений попали в реку Рось в Винницкой области.

В реку Рось попали 800 литров химикатов. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает БизнесЦензор.

Это произошло в результате аварии микроавтобуса, который перевозил гербициды. По данным ГСЧС, утром 9 июня возле села Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся.

Ядовитые вещества из канистр, которые перевозил микроавтобус, попали в пруд, а затем в реку Рось.

Местная власть рекомендовала населению воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории Роси. На территории Погребищенского района погибла рыба.

Позже химикаты достигли территории Белоцерковщины. В Умани и Белой Церкви отключают воду, сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий. Население просят запастись водой.В реку Рось попали 800 литров химикатов 01

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