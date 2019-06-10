В реку Рось попали 800 литров химикатов. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает БизнесЦензор.

Это произошло в результате аварии микроавтобуса, который перевозил гербициды. По данным ГСЧС, утром 9 июня возле села Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся.

Ядовитые вещества из канистр, которые перевозил микроавтобус, попали в пруд, а затем в реку Рось.

Местная власть рекомендовала населению воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории Роси. На территории Погребищенского района погибла рыба.

Позже химикаты достигли территории Белоцерковщины. В Умани и Белой Церкви отключают воду, сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий. Население просят запастись водой.