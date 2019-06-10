Украина согласовала ветеринарные сертификаты для экспорта в Катар

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы сообщает БизнесЦензор.

Компетентные органы Украины и Катара согласовали формы сертификатов для экспорта мяса и мясных продуктов (в частности, мяса птицы и говядины), молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, а также переработанных пищевых продуктов из Украины в Катар.

Ранее Украина согласовала сертификаты на экспорт молочной продукции в Боснию и Герцеговину и в Оман, а также на экспорт говядины – в Саудовскую Аравию.