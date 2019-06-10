Фонд гарантирования выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе

Об этом со ссылкой на пресс-службу фонда сообщает БизнесЦензор.

"25 июня 2019 состоится (голландский аукцион) по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", размещаемых в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20 и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 единиц", - сообщает фонд.

Все активы находятся на балансе АО "Имэксбанк" и в таком составе предложены впервые. Начальная цена реализации – 3 666 251,88 тыс. грн.

Общая площадь недвижимости – 80,289 тысяч квадратных метров. Стадион "Черноморец" - крупнейший на юге Украины.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тысяч человек.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" нардепа Леонида Климова.

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" былт выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.