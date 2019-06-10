В оккупированном Крыму от града пострадали 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий

Об этом сообщает назначенное оккупационными властями министерство сельского хозяйства Крыма, передает БизнесЦензор.

"Из-за града, который прошел вчера в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах, пострадала пшеница на площади почти две тысячи гектаров. Также из-за неблагоприятных погодных условий потерпели потери предприятия, выращивающие такие культуры, как подсолнечник, ячмень, горох, овощи и картофель", - заявил российский министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Рюмшин также отметил, что сейчас сложно подсчитать ущерб в Симферопольском и Черноморском районах.

"Не представляется возможным подсчитать ущерб из-за опасности обрушения конструкций на ООО "Крымтеплица" Симферопольского района, а также четырех сельхозпредприятиях Черноморского района, так как поля и подъездные дороги затоплены водой", - уточнил он.

Он также добавил, что пострадавшие агропредприятия не заключили договор о защите от градовых выпадений с ГУП РК "Крымский элеватор".