Олигарх Путина стал владельцем проекта моста в оккупированный Крым

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Председатель совета директоров "Стройгазмонтаж" Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", свидетельствуют данные СПАРК.

Ранее 99,9% "СГМ-Мост" принадлежало ООО "Стройгазмонтаж", 0,1% — ООО "ССК Газрегион". Компания была учреждена для проектирования и строительства моста в 2015 году. Мост сообщает РФ с оккупированным Крымом.

В апреле прошлого года Ротенберг выкупил у НПФ "Благосостояние" компанию "Мостотрест" — субподрядчика строительства моста с портфелем заказов в 365,5 млрд руб.

Ротенберг говорил, что покупка "Мостотреста" поможет нарастить компетенции в строительном бизнесе. Он пояснял, что за время строительства моста компания приобрела ряд новых компетенций, освоила новые технологии и стала еще востребованнее.

Движение легковых автомобилей по мосту из РФ в оккупированный Крым было открыто 16 мая прошлого года, грузовикам разрешили проезд 1 октября. Железнодорожную часть моста откроют до конца 2019 года.