Авиакомпания SkyUp получит восьмой самолет

Об этом со ссылкой на Avianews сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным портала Skyliner, Boeing 737-800 совершит перегоночный рейс из американского аэропорта Тусон с промежуточными посадками в Квебеке (Канада) и Рейкьявике (Исландия).

По информации из украинского реестра гражданских воздушных судов, борт выпущен в 1999 году, имеет заводской номер 30071. Ранее полеты на этом самолете выполняли китайские авиакомпании China Southwest Airlines и Air China.

После завершения эксплуатации в Китае самолет предполагала использовать российская авиакомпания "Якутия" под регистрацией VP-BGA. Он был покрашен в ливрею авиаперевозчика, но полетов в "Якутии" не выполнял.

На фотографиях, опубликованных Александром Альбой, видно, что воздушное судно уже имеет ливрею SkyUp, на крылья дополнительно установлены сдвоенные винглеты Split Scimitar Winglets.

Согласно объявленным планам, первый рейс борт UR-SQG совершит уже 8 июня 2019 по маршруту Киев – Шарм-эль-Шейх.

После поступления восьмого самолета флот SkyUp будет включать шесть Boeing 737-800 (четыре выпущены в 2013 году, один в 2004 году, один в 1999 году) и один Boeing 737-700 (выпущен в 2002 году), окрашенных в стандартную ливрею авиакомпании, и один Boeing 737-700 (2003 год выпуска), имеющий специальную ливрею футбольного клуба "Шахтер".

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая 2018 года.