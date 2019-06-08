В РФ ведется еще одно уголовное дело против ЮКОСа Ходорковского

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Ранее о третьем деле ЮКОСа сообщал телеканал НТВ.

"Третье дело ЮКОСа расследуется. Это правда", - сообщил Чайка журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

О новом деле ЮКОСа в конце мая сообщил телеканал НТВ в своем фильме "Кровавая империя Ходорковского". По данным телеканала, генпрокуратура начала расследование несколько лет назад.

По версии следствия, которую приводит НТВ, Ходорковский завладел нефтяной компанией в результате "спланированной аферы".

Советник генпрокурора России Салават Каримов заявил телеканалу, что Ходорковский в 1990-х годах получил контроль над государственной корпорацией ЮКОС, перечислив в частном порядке 250 млн долларов на офшоры ее тогдашних руководителей.

Ходорковский был задержан в октябре 2003 года, ранее, в июле того же года, был взят под стражу его деловой партнер Платон Лебедев. В 2005 году Басманный суд суд признал их виновными по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе в хищениях денег у государства, мошенничестве, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах и в уклонении от уплаты налогов.

Оба бизнесмена были приговорены к девяти годам колонии, позже Мосгорсуд снизил им сроки до восьми лет.

В 2009 году осужденным были предъявлены новые обвинения по второму делу ЮКОСа - о хищении акций "дочек" нефтяной компании на сумму более 890 млрд рублей с последующей легализацией части этих денег.

В конце 2010 года суд признал Ходорковского и Лебедева виновными по этому делу. Они были приговорены к 14 годам колонии с учетом наказания по первому делу. Позднее сроки им были сокращены до 11 лет.

Дело ЮКОСа затронуло десятки сотрудников и деловых партнеров компании. Часть из них были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы, некоторые были вынуждены покинуть Россию.

Ходорковский и другие фигуранты дела отвергали обвинения, а сторонники бизнесмена и правозащитники называли дело политически мотивированным. Именно после первого приговора Ходорковскому и Лебедеву в русском лексиконе появился термин "басманное правосудие".

В 2011 году эксперты из России, США, Германии и Нидерландов заключили, что преследование Ходорковского и Лебедева было безосновательным, и признали, что экс-бизнесмены были осуждены незаслуженно.

На основании их доклада Совет по правам человека при президенте России (им тогда был Дмитрий Медведев) инициировал пересмотр второго дела ЮКОСа, так как в ходе судебного разбирательства были допущены "фундаментальные нарушения" закона, повлекшие за собой приговор, который СПЧ охарактеризовал как судебную ошибку. В Московском городском суде отвергли выводы президентского совета.

В 2013 году Европейский суд по правам человека нашел нарушения в деле ЮКОСа, но политически мотивированным его не признал.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован и освобожден указом президента Владимира Путина. Как позже рассказал бизнесмен, он просил Путина о помиловании из-за тяжелой болезни матери, однако ни о каком признании вины в его прошении не было ни слова. После освобождения Ходорковский сразу покинул Россию.

Впоследствии предприниматель перебрался в Швейцарию, а затем в Лондон, где начал с помощью "Открытой России" активно участвовать в российской политике и общественных кампаниях, разоблачая коррупцию в высших эшелонах власти и рассказывая о тяжелой ситуации в экономике.

В 2015 году стало известно о новом уголовном преследовании Ходорковского в России - в декабре суд санкционировал его заочный арест по делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Ходорковский назвал уголовное дело "выдуманным", а Путина - инициатором очередного преследования. По мнению экс-главы ЮКОСа, Путин видит в нем серьезную угрозу своей власти.