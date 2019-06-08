NASA планирует отправку туристов на МКС

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Плата за пребывание на станции, включая пользование коммунальными услугами, составит в сутки $35 тысяч с одного пассажира. Это, не считая полета на станцию и возвращения, о котором путешественник должен будет договариваться отдельно со специализированным турагентством. Ожидается, что одним из перевозчиков станет частная космическая компания Илона Маска SpaceX.

$35 тысяч - это ориентировочная цена, фактическая стоимость будет варьироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Инициатива НАСА является ответом на планы администрации Трампа, оглашенные в прошлом году, завершить к 2024 году государственное финансирование Международной космической станции и постепенно найти ей коммерческие альтернативы. Представители NASA заявляют, что их конечной целью является создание системы орбитальных поселений.

Еще одно направление коммерческой деятельности - продажа на Земле предметов бижутерии, побывавших в космосе. NASA по-прежнему запрещает своим астронавтам получать деньги за рекламу узлов и деталей МКС. Вместе с тем астронавтам разрешено участвовать в закадровом монтаже рекламных роликов, сделанных на орбите.

Прежде руководители американской космонавтики энергично сопротивлялись идее коммерциализации космически исследований.

NASA тратит на Международную космическую станцию от $3 до $4 миллиардов в год, и доходы от задуманных коммерческих проектов не покроют сколь-либо существенной доли этих расходов.