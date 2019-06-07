Русановский мост полностью отремонтируют до конца года, – Кличко. ВИДЕО

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня на завершающем этапе – ремонт левой стороны проезжей части Русановского метромоста. Там начали вкладывать гусасфальт – специальное покрытие, гарантию на эксплуатацию которого дают не менее 20 лет. Уже через два месяца работники "Киевавтодора" начнут ремонт правой стороны моста", – рассказал Кличко.

Он отметил, что работы осуществляют не только на проезжей части, но и снизу сооружения. Там укрепили конструкции всего перегона. А также обрабатывают специальным раствором, что предотвратит разрушение.

Также мэр столицы объяснил, почему ремонт Русановского моста длится столько времени.

"Немало киевлян интересуются: почему так медленно ремонтируют Русановский мост? Потому что, когда там начали работы по обновлению покрытия, обнаружили большие дефекты внутри конструкции перегона. Построенный еще в 1965 году, этот мост ни разу не видел капитального ремонта. Поэтому пришлось разрабатывать новый проект реконструкции и, соответственно, корректировать план необходимых работ. Сегодня все работы продолжаются и до конца этого года объект будет обновлен" – отметил Кличко.

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