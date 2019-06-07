Польша введет правила использования электросамокатов

Об этом сообщил вице-министр инфраструктуры польского правительства Рафал Вебер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

По словам чиновника, на электрические самокаты должны распространяться те же правила дорожного движения, что и на велосипеды, и после вступления в силу обновленного закона пользователи электросамокатов будут рассматриваться как велосипедисты.

"Они будут обязаны передвигаться по велодорожкам", – сказал вице-премьер.

Также будет определена максимальная скорость для электросамокатов.

"Они смогут ездить этими устройствами с максимальной скоростью 25 км/ч", – добавил Вебер.

Вице-премьер добавил, что также будут введены ограничения на использование таких транспортных средств.

"Лицо до 10 лет не сможет использовать электрический самокат. Но между 10 и 18 годами сможет ездить только при условии получения велосипедной карты", – добавил представитель польского правительства.

По словам Вебера, законопроект следующей неделе вынесут на повестку дня правительства.

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