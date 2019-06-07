БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
07.06.19 20:07

Facebook отказался от предустановки приложений на телефоны Huawei

Facebook Inc отказалась от предварительной установки своих приложений на телефоны Huawei, что стало еще одним ударом для китайского технологического гиганта.

facebook

Как уточнили в Facebook, клиенты, у которых уже есть телефоны Huawei, по-прежнему смогут пользоваться приложениями компании и получать обновления, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Однако новые телефоны Huawei больше не будут иметь предварительно установленных приложений Facebook, WhatsApp и Instagram.

Как отмечает агентство, продавцы смартфонов часто заключают соглашения о предустановке популярных приложений, таких как Facebook. На многих рынках такие приложения, как Twitter и Booking.com, также предварительно устанавливаются на телефоны Huawei.

Подобный шаг Facebook ослабляет перспективы продаж Huawei Technologies Co Ltd, чей бизнес по производству смартфонов стал крупнейшим источником дохода компании в прошлом году благодаря сильному росту в Европе и Азии.

Читайте также: Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Как сообщалось, ранее Google заявила, что отключит производителя телефонов Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android.

Новые смартфоны, выпущенные компанией, также потеряют доступ к магазину приложений Google и популярным приложениям, таким как YouTube и Maps.

Это произошло после того, как администрация Трампа внесла Huawei в список компаний, с которыми американские фирмы не могут торговать, если у них нет специальной лицензии американских властей.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100