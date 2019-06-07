Google Maps будет показывать скорость движения при поездках на автомобиле

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Отображение текущей скорости движения можно активировать в меню настроек, а само уведомление демонстрируется в левом нижнем углу приложения во время поездки на автомобиле.

Эта функция - лишь одна из многих, которые попали в Google Maps после первоначального появления в приложении Waze, которое Google купила еще в 2013 году. Среди прочих таких возможностей можно назвать уведомления об ограничении скорости, сообщения о дорожных авариях, уведомления о ​​камерах контроля скорости.

Пока что спидометр в Google Maps доступен не для всех пользователей. О доступности новой функции уже сообщали пользователи в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Чехии, Финляндии, Германии, Индии, Нидерландах, Польше, Португалии, Швеции, Тайване, Великобритании и США. Также сообщается, что эта функция в настоящее время недоступна в Android Auto, но есть в приложении Auto.

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