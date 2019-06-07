Верховный Суд вновь направил на новое рассмотрение дело о ликвидации банка "Союз" Дядечко

Принятым решением Верховный Суд на направил дело новое рассмотрение в суд первой инстанции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что таким образом решения правления НБУ о ликвидации банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц о начале ликвидационной процедуры остаются в силе.

"Так, на сегодняшний день имеются все правовые основания для осуществления ликвидационной процедуры АО "КБ "Союз", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, Верховный суд Украины в июня 2017 году уже отменял решения судов предыдущих инстанций о незаконной ликвидации банка "Союз", направив его на рассмотрение суда первой инстанции.

Напомним, Правлением Национального банка Украины 15.03.2016 было принято постановление "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО" КБ "СОЮЗ". Основанием для такого решения был факт установления систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма.

Напомним, впервые Нацбанк принял решение о ликвидации банка "Союз" в марте 2016 года из-за "систематического нарушения" законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, из-за препядствованию проведению проверки.

По данным НБУ, внеплановая проверка банка "Союз" выявила факты предоставления банком кредитов в значительных объемах заемщикам, финансовое состояние которых было неудовлетворительным, по заниженным процентным ставкам. Средства направлялись на покупку негосударственных ценных бумаг, по которым нет конкурентного рынка относительно их продажи.

В апреле того же года Нацбанк повторно принимал решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ "Союз" за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

99,99% акций банка "Союз" принадлежало банкиру, экс-вице-президенту банка "Родовид" Сергею Дядечко.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram