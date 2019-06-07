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07.06.19 18:24

Замминистра здравоохранения по закупке лекарств подала в отставку

Заместитель министра здравоохранения по европейской интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении с должности.

Замминистра здравоохранения по закупке лекарств подала в отставку

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает БизнесЦензор.

Стефанишина работала в Минздраве в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года и координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

До назначения на должность в Минздраве Ольга Стефанишина с 2011 года работала исполнительным директором благотворительного фонда "Пациенты Украины".

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