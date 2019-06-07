Глава Nord Stream 2 признал риски срыва запуска "Северного потока-2" из-за Дании

Об этом заявил бывший канцлер германии, председатель совета директоров оператора строительства газопровода Nord Stream 2 Герхард Шредер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Северный поток-2" – это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема – это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США", – сказал Шредер.

При этом глава проектной компании допустил, что предстоящие в текущем году выборы в Дании могут изменить ситуацию и позволить закончить укладку трубопровода в срок.

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Как сообщалось, по данным российского "Газпрома", строительство газопровода "Северный поток-2" в настоящее время активно продолжается. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря – от властей Дании.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – ранее уже отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

Ранее мнение в отношении того, что Северный поток-2 не заработает с 2020 года, высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

В то же время глава "Газпрома" Алексей Миллер заявляет, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года.

Энергетическое агентство Дании 27 марта 2019 года запросило у оператора проекта газопровода "Северный поток 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, к югу от острова Борнхольм. При этом обе заявки на прохождение газопровода – и с севера, и с юга острова – по-прежнему, находятся на рассмотрении властей Дании.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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