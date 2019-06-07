Нацполиция закупила у отечественного производителя автомобили Skoda на 180 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят 450 автомобилей спецназначения стандарта Евро-5 2019 года выпуска со светодиодной панелью-балкой "Стрела Ultra Slim 118-84Led" и радиостанцией "Motorola DM 1400".

В том числе закуплено 100 белых седанов Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 439 тыс. грн за штуку, 100 белых седанов Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 400 тыс. грн, 250 белых седанов Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kw 5MG по 392 тыс. грн.

Как отмечает издание, на сайте "Еврокар" такие авто стоят дороже: Octavia продается по 472 тыс. грн, а Rapid – 405 тыс. грн.

Кроме того, в мае Управление автомобильного транспорта Донецкой ОГА купило у другой фирмы такую ​​же Skoda Octavia А7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG за 565 тыс. грн.

Гарантийный срок на автомобили и дополнительное оборудование составляет 2 года.

Сделкой предусмотрен аванс в размере 80%.

Сама сумма сделок на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 188,17 млн грн.

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ООО "Форвард Автоцентр" не допустили к аукционам за отсутствие копии договора с производителем о предоставлении полномочий участнику поставлять Skoda Rapid и Skoda Octavia.

Конкурентами победителя тендера были ООО "Спец-Ком-Сервис" Михаила Городовых и Сергея Калюша, а также ООО "Нико Прайм Мегаполис" или ООО "Нико Авант". Последние две компании принадлежат ООО "КУА "Ковин Капитал" Владимира Гнатышина и ООО "Нико Авто Холдинг (Украина)" Ивана Николайчука и офшора "Нико Холдинг энд Инвестмент Лимитед" (Кипр).

Гнатышин ранее был бизнес-партнером нынешнего министра юстиции Павла Петренко, одного из ближайших соратников лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка.

Киевская фирма "Еврокар" принадлежит Олегу Боярину, который также владеет закарпатским заводом крупноузловой сборки ЗАО "Еврокар", а также ООО "Еврокар Сервис", ООО "Автоцентр Киев", ЗАО "Атолл Холдинг" и другими автомобильными фирмами.

Всего с 2009 года победитель получил подрядов преимущественно у полиции на 479,8 млн грн.

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