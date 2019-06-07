Верховный Суд поставил точку в деле о сговоре дистрибуторов лекарств Sanofi

Об этом свидетельствует постановление суда от 30 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Решение приняла коллегия судей в составе председательствующей судьи Ирины Булгаковой, судей Ирины Колос и Богдана Львова.

Ранее коллегия в составе упомянутых Булгаковой и Львова, а также Владимира Селиваненко удовлетворила иск к АМКУ двух других истцов по делу Sanofi – "Оптима-Фарм, ЛТД" и "БаДМ".

Таким образом, уже три из трех судебных процессов против АМКУ в рамках дела по "Санофи" завершились в пользу фармкомпаний, которые Комитет обвинил в заговоре.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Антимонопольній комитет признал, что в договорах, заключенных между "Оптима-Фарм, ЛТД" и "БаДМ", как дистрибьюторами, и ООО "Санофи-Авентис Украина", как представителем интересов группы "Sanofi", был предусмотрен механизм ценообразования, который мог привести к ограничению конкуренции на рынках лекарственных средств Sanofi со стороны более дешевых заменителей.

АМКУ установил, что скидки предоставлялись по факту реализации товара, то есть фактически не учитывались дистрибьюторами для снижения цены на лекарственные средства Sanofi, а учитывались в виде их дополнительного дохода.

По итогам проведенного расследования, АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Санофи-Авентис Украина", дистрибьютеров ООО "БаДМ" и ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" на общую сумму 139,09 млн грн за поставки лекарственных средств, которые осуществлялись в 2010-2011 годах.

В том числе ООО "Санофи-Авентис Украина" было оштрафовано на 70 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства.

Все компании обжаловали решение АМКУ в судах.

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