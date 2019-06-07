Запорожский автозавод Васадзе планирует начать сборку белорусских грузовиков

Об этом сообщил пресс-секретарь "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В настоящее время стороны ведут соответствующие переговоры. В случае договоренности первым этапом проекта станет сборка из импортируемых машинокомплектов.

"При этом следует отметить возможность локализации этого производства - белорусская сторона не возражает против использования при сборке части компонентов украинского производства. Для украинских партнеров ЗАЗ это означает получение дополнительных каналов сбыта продукции и, как следствие, развитие своего, отечественного, производства в смежных с автомобильной промышленностью отраслях", - отметил Скляренко.

Он пояснил, что с учетом нынешних украинских реалий, когда на фоне серьезного сокращения рынка нового автотранспорта государство фактически открыло двери для европейского "second hand" и единственное в Украине автопредприятие с полным циклом производства было вынуждено остановить производство легковых автомобилей и законсервировать технологические линии, ЗАЗ изыскивает пути для замещения потерянных объемов за счет освоения производства других видов автотехники.

"В первую очередь это касается существующего производства автобусов и возможного выпуска грузового автотранспорта. Одним из таких мероприятий по расширению как производства, так и объема предложений для рынка стали переговоры с ОАО "МАЗ" о возможности совместного производства грузовых автомобилей в Украине", - добавил пресс-секретарь корпорации.

Другие детали проекта пока не разглашаются.

Напомним, в Украине в рамках совместного проекта с Минским автозаводом собираются армейские грузовые автомобили "Богдан"-МАЗ на заводе корпорации "Богдан" в Черкассах (ранее этот завод выпускал легковые автомобили).

По оценке информационно-аналитической группы Auto-Consulting, появление второго сборочного партнера укрепит позиции МАЗа в аграрном секторе (с установкой на шасси кузова украинского производства), так как позволит выполнить критерии государственной программы компенсации техники для сельского хозяйства, а для ЗАЗа альянс с МАЗом даст возможность загрузить простаивающие цеха предприятия, войти в новый для себя сегмент тяжелой грузовой техники.

Как сообщалось, 11 апреля Хозсуд Запорожской области вынес решение о санации АО "Запорожский автомобилестроительный завод" в рамках возбужденного в конце прошлого года дела о банкротстве. Срок санации – шесть месяцев.

В мае Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) выставил на продажу свое имущество на общую сумму 419,3 млн грн, свидетельствует объявление, опубликованное на сайте Центральной товарной биржи.

ЗАЗ В 2018 году сократил производство почти в 13 раз - до 131 единицы преимущественно за счет практически полного прекращения выпуска легковых авто (выпущен один автомобиль против 1,151 тыс. в 2017 году). Кроме того, выпуск коммерческих авто сократился в 5,6 раза - до 85 единиц, автобусов произведено 45 штук.

"УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

Владельцем корпорации является Тариэл Васадзе.

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