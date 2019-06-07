Шумовые полосы на дорогах начнут проектировать с 1 сентября, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, такие полосы могут устраиваться на обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель и другие пассажиры испытывают сильное шумовое и вибрационное действие, что заставляет интуитивно сбрасывать скорость и повышать внимание на дороге.

"Усталость водителя или недосыпание может иметь катастрофические последствия. Например, в Великобритании даже провели исследование на эту тему. Результаты шокирующие – каждый десятый из опрошенных водителей признался, что засыпал за рулем, каждый четвертый – хотел заснуть, потому что чувствовал себя усталым и вялым. В Украине, я думаю, ситуация не лучше", – отметил Парцхаладзе.

"Обустройство шумовых полос может действительно существенно повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество возможных ДТП. Поэтому мы прописали целесообразность их устройства на крупнейших трассах. Норма начнет действовать в сентябре", – добавил заместитель министра.

Он уточнил, что использование шумовых полос на дорогах является рекомендательной нормой, которая касается нового строительства, реконструкции и капремонта дорог. По подсчетам экспертов, ее устройство может способствовать уменьшению количества ДТП в 4-6 раз.

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