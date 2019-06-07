Итальянская компания поможет России создать производство турбин после скандала с Siemens

Как сообщила российская компания, стороны подписали соглашение о совместном предприятии, которое будет создано в Санкт-Петербурге с локализацией производства на площадке подконтрольного "Газпромбанку" "РЭП Холдинга", передает БизнесЦензор со ссылкой на Reutes.

Планируется, что новое предприятие займется выпуском и сервисом газовых и паровых турбин большой мощности, в линейку продукции войдут три модели газовых турбин Ansaldo Energia от 70 мегаватт до 340 мегаватт, две модели паровых турбин с диапазоном мощности от 40 мегаватт до 350 мегаватт.

При этом Ansaldo Energia передаст совместному предприятию эксклюзивные права на использование своих технологий для производства, продажи и сервиса паровых и газовых турбин на территории России и СНГ и других стран. Лицензионное соглашение предусматривает максимально возможную локализацию производства и сервиса в России.

"Особое внимание планируется уделить локализации производства и ремонта "горячей части" газовых турбин, которая является самой высокотехнологичной составляющей турбин", – цитирует пресс-релиз главу российской компании Тагира Нигматулина.

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Напомним, Россия самостоятельно не производит газовые турбины большой мощности, единственный выпускающий их завод – совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" Алексея Мордашова, где у немецкого партнера 65%.

В предыдущий инвестиционный цикл в энергетике Россия использовала импортные газовые турбины – Ansaldo Energia, Siemens, General Electric.

Как сообщалось, отсутствие собственного оборудования стало причиной международного скандала в 2017 году, когда РФ поставила приобретенные турбины Siemens в аннексированный Крым вопреки западным санкциям.

Для привлечения мировых производителей газовых турбин, спрос на которые в мире снижается, Россия анонсировала новую программу модернизации тепловых электростанций объемом 41 гигаватт до 2035 года. При этом условием участия в ней власти РФ установили локализацию производства до 100% с 2025 года. В расчете на новые заказы увеличение локализации в России обсуждает немецкий Siemens, а также американская GE, которая ведет переговоры об совместном предприятии с госхолдингом "ИнтерРАО" для производства газовых и паровых турбин. С

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