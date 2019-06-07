Поставщик газа на Хмельнитчине вернул государству 43 миллиона неиспользованных субсидий

Как сообщает пресс-служба компании, эти средства учитывались как неиспользованная сумма в результате экономии на личных счетах более 23,2 тыс. ее клиентов, передает БизнесЦензор.

Перерасчет был выполнен в соответствии с постановлением Кабмина.

По данным компании, в целом в Хмельницкой области за прошлый отопительный сезон субсидии на газ получали более 177 тыс. домохозяйств, что составляет 43% общего количества бытовых потребителей газа. В то же время, в отопительном периоде 2017-2018 годов государственную помощь получало 260 тыс. домохозяйств, что на 32% больше, чем в этом году. Следовательно, сумма возврата в госбюджет составила 235 млн грн, что в 5,5 раз больше, чем в этом году.

"Государство в этом году простимулировало потребителей-получателей субсидии. Ведь, если в прошлом году за сэкономленное топливо возвращали не более 700 грн, то сейчас вся сэкономленная субсидия выплачивается наличными на руки клиентам, которые получали субсидию с октября прошлого года", – отметил руководитель ООО "Хмельницкгаз сбыт" Андрей Левицкий.

Вместе с тем в компании указывают, что если часть клиентов-субсидиантив экономит голубое топливо, другая – накапливает долги. Поэтому "Хмельницкгаз сбыт" уже предоставил структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки потребителей-должников. Сейчас с мая уже началось назначение жилищной субсидии на следующий срок, поэтому, получив информацию об имеющейся просроченной более месяца задолженности, общая сумма которой превышает 340 грн, жилищная субсидия на следующий сезон не будет назначена.

Однако, если в течение двух месяцев с даты получения уведомления об отказе в назначении жилищной субсидии на следующий сезон гражданин документально подтвердит уплату задолженности или заключит договор о ее реструктуризации, – жилищная субсидия будет назначена с начала такого сезона.

"Поэтому, по любым вопросам, связанным с назначением жилищной субсидии, необходимо обращаться в управление социальной защиты населения. Граждане, которым назначена жилищная субсидия, обязаны ежемесячно оплачивать фактически потребленной услуги с учетом суммы жилищной субсидии, пересчитанной исполнителям коммунальных услуг или выплаченной им наличными", – подчеркивается в сообщении.

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В компании напомнили, что сейчас информацию о состоянии лицевого счета после проведения перерасчета субсидии потребители могут узнать в Личном кабинете на сайте 104.ua, а также непосредственно из ежемесячных счетов за газ.

Напомним, основной сферой деятельности ООО "Хмельницкгаз сбыт" является поставка природного газа всем категориям потребителей Хмельницкой области (кроме Шепетовки и Шепетовского района).

Компания законодательно определена поставщиком газа со специальными обязанностями. Клиентами компании являются более 400 тысяч семей Хмельницкой, более 2 тысяч промышленных предприятий и бюджетных организаций, более 200 религиозных организаций.

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