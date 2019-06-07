Киев забрал 40% всех реализованных в Украине услуг, – Госстат

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

За январь-март 2019 года в Киеве было реализовано услуг на 86,25 млрд грн (на 39,5% больше, чем за І квартал 2018 года), тогда как в целом по Украине — на 215,2 млрд грн. В первом квартале 2018 года на Киев приходилось 34,8% реализованных в Украине услуг.

Среди областей Украины лидером по объему реализованных услуг в первом квартале 2019 года была Одесская область — на 16,6 млрд грн (на 3,7% больше, чем за І квартал 2018 года). Второе и третье место по этому показателю заняли Днепропетровская (15,2 млрд грн; на 13,8% больше) и Львовская (9,3 млрд грн; на 2,9% больше) области.

Меньше всего услуг за І квартал 2019 года было реализовано в Луганской (415,8 млн грн; на 49% меньше, чем за І квартал 2018 года), Черновицкой (811,9 млн грн; на 4,8% меньше) и Хмельницкой (1,2 млрд грн; на 1,6% меньше) областях.

В течение января-марта 2019 года в стране было реализовано услуг на 215,2 млрд грн, что на 21% больше, чем за январь-март 2018 года.