Аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток на 18%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Пассажиропоток на международных рейсах составил 4,755 млн чел. (рост на 19,1%), на внутренних – 412,9 тыс. человек (рост на 7,5%).

В целом за январь-май 2019 года аэропорт обслужил 40,502 тыс. рейсов (рост на 11,2%): 35,215 тыс. международных и 5,287 тыс. внутренних.

За первые пять месяцев текущего года на регулярных рейсах аэропорт "Борисполь" принял и отправил 4,113 млн чел. (+21% к аналогичному периоду 2018 года), на нерегулярных – 1,055 млн чел. (+7%).

Количество трансферных пассажиров за отчетный период составило 1,243 млн, что на 6% превышает показатель за пять месяцев 2018 года. При этом доля трансферных пассажиров в общем пассажиропотоке составила 24% (сокращение на 3 п. п.).

В мае-2019 пассажиропоток "Борисполя" составил 1,358 млн чел., что на 20,5% больше, чем мае-2018. В том числе, на международных рейсах пассажиропоток составил 1,262 млн пассажиров (рост на 21,3%), внутренних – 69 тыс. (рост на 11,2%).

В целом в мае аэропорт обслужил 9,943 тыс. рейсов (рост на 14,7%) – 8735 международных и 1208 внутренних.

Наиболее популярными направлениями в мае стали Шарм-эль-Шейх, Анталия, Тель-Авив, Стамбул и Хургада.

Как сообщалось, в 2018 году аэропорт "Борисполь" нарастил пассажиропоток на 19% - до 12,6 млн чел. и ожидает 14%-го роста пассажиропотока в 2019 году, что будет соответствовать 19%-му росту за прошедший год. При этом, по мнению руководства аэропорта, прогнозируемое снижение темпов роста пассажиропотока связано с увеличением абсолютного числа пассажиров.

Как сообщалось, Мининфраструктуры хочет ввести преференции на аэронавигационное обслуживание для аэропорта"Борисполь".

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.