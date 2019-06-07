Украина сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 8,3%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой, на черные металлы за этот период пришлось 19,47% общего объема поступлений от экспорта товаров против 22,81% за первые пять месяцев прошлого года.

В мае-2019 поступления от экспорта черных металлов составляли $888,201 млн.

При этом Украина в январе-мае 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 5,5% – до $493,378 млн. В мае этот показатель составлял $117,990 млн.

Кроме того, Украина в январе-мае-2019 снизила экспорт металлоизделий на 2,3% - до $434,268 млн. В мае их поставлено на $90,749 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 29,8% - до $446,706 млн. В мае импортировано на $102,759 млн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9 млрд 937,369 млн. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

При этом Украина в 2018 году нарастила импорт аналогичной продукции на 20,4% – до $1 млрд 366,681 млн.

Кроме того, Украина в 2018 году нарастила экспорт металлоизделий на 23,8% - до $1 млрд 110,033 млн. За прошлый год импорт металлоизделий возрос на 19,9% - до $967,674 млн.