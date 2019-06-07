КГГА отдает 5 миллионов на фестиваль Atlas weekend

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Atlas weekend пройдет 9-14 июня в НК "Экспоцентр Украины" (ВДНХ). Выделенные средства пойдут на аренду оборудования с установкой и обслуживанием:

1,97 млн грн - 4 сцены, 3 пультовые рубки, барьеры, подиум, аренда подиума под тентовое оборудование и трех порталов под светодиодный экран и звуковой массив;

1,28 млн грн. - световые приборы, пульты управления светом, генератор тумана, фермы, сигнальная коммутация, служебная беспроводная связь, световой димер, электролебедки;

1,11 млн грн. - акустические системы, рамы, усилители, выносные антенны, сплиттеры, радиомикрофоны, мониторы, процессоры, пульты и проигрыватели;

423 тыс грн. - гитарные и басовые кабинеты и усилители, гитарные комбо, тарелки, барабанные установки, микрофоны, стойки, акустические системы, сигнальная коммутация;

153 тыс грн. - спецэффекты генератор огня, пиротехника, пушки дыма и конфетти;

45 тыс грн. - спецтехника и спецоборудование: два погрузчика и бытовка на 4 места;

18 тыс грн. - музыкальные инструменты: четыре клавишных и пять гитар.

Основной конструктив, подиум и звуковые порталы главной сцены 20х15 м обойдутся в 727 тыс грн. в неделю, других трех сцен 12/14х10 м - по 338 тыс грн. за каждую в неделю.

Закупку провели по переговорной процедурой, потому что она связана с защитой прав интеллектуальной собственности. Именно компании "Твой лучший фестиваль" было передано Свидетельство на знак для товаров и услуг ATLAS weekend №227414, зарегистрированное 12 июня 2017 года в Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.

Также в обосновании сказано, что ATLAS weekend - один из крупнейших фестивалей Украины, который, начиная с 2015 года, проводится каждый июль в Киеве и уже стал важным культурным событием. Одним из приоритетов фестиваля являются социальные инициативы, в том числе связанные с экологией, инклюзивностью и помощью музыкальным образовательным учреждениям. Он включен в утвержденную Киевсоветом 18 декабря 2018 года Комплексную городскую целевую программу "Столичная культура: 2019 - 2021 годы" и Календарный план государственных, городских праздников, культурных и религиозных мероприятий Департамента культуры на 2019 год.

Фирму "Твой лучший фестиваль" в апреле 2019 года создало ООО "Атлас Уикенд" директора Дмитрия Сидоренко (75%), Андрея Маркевича (10%) и Ярослава Пахольчука (15%), который работает исполнительным директором группы "1 + 1 Media" Игоря Коломойского.

Кроме того, подписантом "Твоего лучшего фестиваля" значится Антон Ярыгин, ранее руководивший ООО "Гравис" (канал "Плюс плюс" из группы "1 + 1 Media").

Напомним, ранее КГГА заказывала только организацию тематической локации города Киева на фестивале ATLAS weekend. Так, в 2018 году Управление туризма и промоций заключило соглашение с ООО "СET" на 174 тыс. грн, а в 2017 году КП "Киевский городской туристско-информационный центр" - с ООО "Юкрейниан Перфоманс Маркетинг" на 146 тыс грн.