БизнесЦензор

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07.06.19 10:02

КГГА отдает 5 миллионов на фестиваль Atlas weekend

Департамент культуры Киевского городской государственной администрации 4 июня заключил соглашение с ООО "Твой лучший фестиваль" об услугах по организации и проведению фестиваля Atlas weekend стоимостью 5 млн грн, сообщается в системе "Прозорро".

атлас,викенд

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Atlas weekend пройдет 9-14 июня в НК "Экспоцентр Украины" (ВДНХ). Выделенные средства пойдут на аренду оборудования с установкой и обслуживанием:

Закупку провели по переговорной процедурой, потому что она связана с защитой прав интеллектуальной собственности. Именно компании "Твой лучший фестиваль" было передано Свидетельство на знак для товаров и услуг ATLAS weekend №227414, зарегистрированное 12 июня 2017 года в Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.

Также в обосновании сказано, что ATLAS weekend - один из крупнейших фестивалей Украины, который, начиная с 2015 года, проводится каждый июль в Киеве и уже стал важным культурным событием. Одним из приоритетов фестиваля являются социальные инициативы, в том числе связанные с экологией, инклюзивностью и помощью музыкальным образовательным учреждениям. Он включен в утвержденную Киевсоветом 18 декабря 2018 года Комплексную городскую целевую программу "Столичная культура: 2019 - 2021 годы" и Календарный план государственных, городских праздников, культурных и религиозных мероприятий Департамента культуры на 2019 год.

Фирму "Твой лучший фестиваль" в апреле 2019 года создало ООО "Атлас Уикенд" директора Дмитрия Сидоренко (75%), Андрея Маркевича (10%) и Ярослава Пахольчука (15%), который работает исполнительным директором группы "1 + 1 Media" Игоря Коломойского.

Кроме того, подписантом "Твоего лучшего фестиваля" значится Антон Ярыгин, ранее руководивший ООО "Гравис" (канал "Плюс плюс" из группы "1 + 1 Media").

Напомним, ранее КГГА заказывала только организацию тематической локации города Киева на фестивале ATLAS weekend. Так, в 2018 году Управление туризма и промоций заключило соглашение с ООО "СET" на 174 тыс. грн, а в 2017 году КП "Киевский городской туристско-информационный центр" - с ООО "Юкрейниан Перфоманс Маркетинг" на 146 тыс грн.

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